SMRT发推文表示,地铁东西线第二次信号故障已清除,丹那美拉站和樟宜机场站列车服务恢复运行。

SMRT表示,免费公共和接驳巴士服务已结束。

[EWL] CLEARED: Train svcs btwn#TanahMerahand#ChangiAirporthave resumed. Free regular bus & free bridging bus svcs have ended.