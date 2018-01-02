88万住户将在1月获得水电费回扣

​约88万户住在组屋的新加坡公民家庭将在本月获得55元至95元的水电费回扣。

政府每个财政年分四个季度（7月、10月、隔年1月和4月）给住组屋的新加坡公民家庭水电费回扣。

组屋类型 1月可获的水电费回扣 一和二房式 95元 三房式 85元 四房式 75元 五房式 65元 公寓式或多代同堂 55元

财政部文告说，住一房式和二房式组屋单位的家庭，本月可获95元水电费回扣（GST Voucher-U-Save）；住三房式或四房式组屋的家庭分别获85元和75元水电费回扣；五房式组屋居民可获65元回扣；公寓式或多代同堂组屋居民则可得55元回扣。

全年下来，住一房式和二房式组屋的家庭所获回扣总额一般足以抵消他们三四个月的水电费。住三房式或四房式组屋的家庭，全年所获回扣一般相当于他们一两个月的水电费。

一个财政年的水电费回扣料达2亿6500万元，这笔回扣是消费补助券（GST Voucher）的一部分，其他两个部分为现金和保健储蓄填补。

欲知更多详情，公众可拨电66717117向新能源服务公司（SP Services）查询，或发电邮到customersupport@spgroup.com.sg，也可上网www.gstvoucher.gov.sg了解详情。

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