66岁男子涉拳打警员被控

一名66岁男子被指动手打商商场保安员，之后还拳打上前干预的警员，今天被控上国家法院。

案件发生在上个月24日圣诞节前夕晚上10时许，被告林裕兴（译音）面对动粗、辱骂警员、拳打警员和骚扰等五项控状。

被告向法官表示要聘请律师，法官案展本月30日过堂。

案件发生在义安城高岛屋外面，靠近乌节路和乌节连路交界处，被告涉嫌辱骂保安员，并且用手推对方和抓他颈项。

警员上前干预，被告被指辱骂陈康伟警曹，抓对方的手腕，跟着挥拳打对方的脸。

据了解，案件因商场已关门，保安员阻止被告进入商场而引发。

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