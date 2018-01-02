四大学生办活动免费为百名年长者注射肺炎疫苗

四名大学生正在策划活动，免费为100名年长者注射肺炎疫苗，协助他们预防这个号称本地“第三大杀手”的疾病。

这四名学生来自南洋理工大学传播与信息学院。透过与慈济义诊中心合作，她们将安排护士志愿者，为有需要的年长者注射肺炎链球菌（pneumococcal）疫苗。

这项活动名为“A Pneu Choice”，是这四名大学生的毕业专题作业。

南大生林佳颖、李芷莹、唐霈颖和林锦颖将透过慈善福利团体招募义工，到较多年长者居住的女皇镇和红山一带做家访，传授肺炎知识以及注射疫苗的重要性。

同时，慈善福利团体将选出可免费注射疫苗的受益者。这四名学生透过问卷调查发现，尽管有近七成年长者认为到了这个年纪最容易感染肺炎，却有超过一半认为自己不会感染肺炎。参与调查的共有200人，年龄为65岁以上。

据卫生部统计，2016年肺炎是本地第三大杀手，共有3863人因肺炎死亡，排名仅次于癌症和心脏病。

伊丽莎白诺维娜医院传染病顾问医生梁浩楠受访时说，本地约一半的肺炎病例是由肺炎链球菌所致。他说，注射肺炎链球菌疫苗能预防约一半的病例。这意味着，该疫苗有助于预防所有肺炎病例的约四分之一。

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