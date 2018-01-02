商人损失600万元保本投资 通过司法程序连本带利讨回

商人进行600万元保本投资却分文不得，于是起诉投资的担保人，日前获判能连本带利讨回653万元。

高庭司法委员林茵倩日前裁定，商人周伟栋通过前私人银行职员廖启龙的公司Realm Capital（简称RCL）在2011年所作的四笔总额600万元的投资有效，因此周伟栋有权要求投资的担保人廖启龙连本带利偿还653万元。

廖启龙已于去年（2017年）初被判入穷籍，周伟栋随着胜诉而成为他的其中一个债主。廖启龙是本地房地产公司凯德集团前总裁廖文良（现为樟宜机场集团和盛裕控股集团主席）的儿子。

船务租赁与中介商人周伟栋称，廖启龙于2011年向他提议投资100万元，作为中国一个住宅发展项目的贷款。此外，廖启龙过后以提供中国公司过渡性贷款为投资，促使周伟栋另外投入了500万元本金。而且，廖启龙称，这些投资都保本，过渡性贷款不但有抵押品，公司管理层也提供个人担保。

RCL却没把600万元本金作有关投资。

周伟栋由柯寿炳律师和王德铭律师代表，起诉廖启龙、RCL及其他两人和一家公司。

廖启龙辩称，周伟栋虽和RCL签署投资协议，可是周伟栋绕过这家公司，擅自直接和其他两个答辩人联系，所以周伟栋违反了投资协议。因此，他无须履行对周伟栋的600万元投资的担保。

然而，司法委员在判词中说，她反而相信周伟栋是经廖启龙指示，才把资金转给其他答辩人。而且，明知道资金转去其他两个答辩人，廖启龙都没有制止周伟栋。“整体来说，我觉得廖启龙是个不诚实、证词闪烁的证人，他的证词有不少前后不一的地方。”

既然司法委员裁定RCL受投资协议约束，而廖启龙承认他担保有关投资，因此廖启龙必须为有效的投资协议负起担保责任，连本带利偿还周伟栋653万元。至于面对起诉的其他三个答辩人，其中两个被判得偿还124万7000元，另一人则成功抗辩。然而，周伟栋从辩方那里最多只能讨回653万元。

周伟栋曾在2015年聘用追债员到廖启龙位于汤申路一带彰思礼巷（Chancery Lane）的半独立式洋房追债，部分追债员因手法不当而被判违反防止骚扰法令。（部分人名译音）

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