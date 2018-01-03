共享电动车BlueSG吸引超过3300会员

（早报讯）电动车共享服务BlueSG推出约三周以来，吸引了超过3300人报名成为旗下会员，电动车辆截至上月31日已出租5000次。

法国波洛莱（Bolloré）集团子公司BlueSG是在上月12日正式推出电动车共享服务，提供80辆电动车供会员租用，另外也设有32个充电站（约120个充电点）。

BlueSG董事经理弗兰克维特（Franck Vitte）对踊跃的反应感到欣慰。“这表示BlueSG对乘客来说是既方便又具吸引力的选项。我们也按照不少新加坡居民的需求，探讨尽快在全岛设置更多充电站。”

陆路交通管理局和经济发展局是在前年6月底与BlueSG签署协议，委任BlueSG在未来10年提供共享电动车服务，让没车的居民在有需要时可租用环保车，进一步提倡绿色出行。

BlueSG目前提供两个配套，分别是“特级年度会员”以及“每周会员”配套。特级年度会员配套需缴付每个月15元的会员费，车子租金为每分钟33分。每周会员配套则无需缴付经常性会员费，不过使用车子的租金会比较贵，每分钟收费5角。

有意租车者可通过BlueSG网站或手机应用注册成为会员，之后可通过应用预订电动车和停车位，再到所选的充电站租车。

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