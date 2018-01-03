狮城车在马国被罗厘碾毁 一家四口身亡 司机被捕

狮城车在马来西亚波徳申县的芦骨（Lukut）发生致命车祸，一辆罗厘疑刹车器故障，失控撞到停在交通灯前的三辆汽车和一辆电单车，其中狮城车被罗厘碾在轮下，车上一家四口全部毙命。

54岁的罗厘司机已经被捕。

男死者是54岁的罗斯里（下图左二），他是加基武吉汽车城一家电单车维修厂的老板。另三名被夹毙的女死者，分别是51岁的麦姆纳（左三）、21岁的努阿玛丽娜（左一）以及18岁的达亚娜。

受访邻居透露，这一家人经常结伴开车到马来西亚，平时都是开货车，不知为何这次是跟亲友借车前往。

这起车祸发生在今天下午2时30分，地点在森美兰州波德申县的芦骨，靠近美堡城的红绿灯处。

其中一辆本田休旅车挂着新加坡车牌，车内三名女乘客当场被夹毙，男司机则送院后不治。

车祸发生后，现场的照片在网上疯传，一名人在现场的马国目击者李健明（广告排制作员，48岁）受访时说，现场传出肇祸罗厘当时空车从雪邦朝芦骨方向行驶。相信罗厘刹车器故障，所以撞上正在等待红绿灯的一辆马赛地休旅车、本田STREAM休旅车、迈薇汽车及一辆电单车。

根据李建明传来的现场照片，由于罗厘压在本田休旅车上，所以需出动挖泥车抬高罗厘，民防人员才可以救出被压毙的三名死者。目前救援行动还在进行中。

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