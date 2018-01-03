国会领袖傅海燕要求工人党非选区议员贝理安 就指控新传媒蓄意剪辑国会录像道歉

围绕国会录像的风波继续发酵，国会领袖傅海燕今晚致函工人党非选区议员贝理安，指他对于新传媒的指控“歪曲了事实”，若不纠正则足以误导国会，因此要求他撤销“虚假的指控”，并向国会道歉。

早前报道，贝理安于去年11月7日在国会上问及新传媒作为私人企业，是否被赋予过多权力可“剪辑会议录像”。

他当时举例说，今年2月国会辩论总统选举修正法案的录像就被“删除了部分片段”，直到他致函新传媒后，后者才“改正并上传不同的录像”。针对这起事件，傅海燕以国会领袖的身份致函贝理安，指他在国会上的指控不实。

傅海燕在信函中说，贝理安做出指控的当天，通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长徐芳达就在国会上予以反驳，并在之后致函傅海燕，交代事件的前因后果。

傅海燕说，根据记录，贝理安是在2月20日电邮新传媒，询问为何找不到上述录像的部分片段。

新传媒于同天回复贝理安时，向他解释录像是受“技术故障”影响，并告知他完整的录像已在2月18日上载到网上。

傅海燕说，尽管如此，贝理安仍在国会上声称新传媒剪辑了国会录像，并且在徐发达予以反驳后，仍坚称自己需要回去查询电邮以确认事实。

傅海燕指贝理安对于新传媒的指控“歪曲了事实”，是一起严重的事件，并要求他在下周一（８日）的国会会议上，撤销“虚假的指控”，并向国会道歉。

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