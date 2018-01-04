李光耀双语基金推出温情视频鼓励国人学习华文

李光耀双语基金推出一系列视频，打出“温情牌”，强调“华文，让心更贴近”，鼓励孩童学好母语。教育部长（学校）黄志明在其中一部视频中，发出求学时该更努力学好华语的感触，他表示多懂一个语言，就拥有多一份优势，可以和不同文化背景的人拉近距离。

黄志明也是李光耀双语基金主席，他今早在光伟中学为这一系列视频主持推介。他致辞时说，自己年轻时“不够聪明”，没有意识到学母语的重要，直到到美国留学四年，才深刻了解到华文华语加强了他文化身份认同，让他扎根于传统价值观。

黄志明呼吁在场学生努力学好母语，加强文化身份认同，将来也能凭借语言能力，为自己的事业带来优势，打入东南亚、中国以及印度市场。

这个系列视频包括四部各长达40秒的短视频，分别以黄志明，以及歌手王俪婷（Olivia Ong）、新加坡偶像首届冠军陶菲克（Taufik Batisah），以及印族音乐人沙比尔（ Shabir Alam）等本地艺人，以”现身说法“的形式，描述各自的母语学习之旅，以及一部描述母语如何拉近祖孙情的一分半钟短片。

黄志明在视频中一改平日严肃、正式的穿着，换上文艺气息的休闲毛线衣，以轻松姿态阅读、写毛笔字。他在视频以英语说道，他体会到通过讲华语，以及”一些马来语”，让他同人们沟通起来更亲切。

这一系列视频将在本地免付费电视频道播出。公众也可上教育部面簿和YouTube网站观赏视频。

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