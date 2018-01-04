澳籍华裔商人对便衣警员动粗罪成 被罚一万元

澳大利亚籍华裔商人在音乐节与值勤便衣警员起冲突，抢走警员位子后，还踩他的左脚。法官认为男子英文不好，搞不清楚警员身份，并非故意无视法纪，判他罚款一万元。

男子梁伟恩（39岁）面对一项对警员动粗的控状，原本要抗辩的他在案件开审前改变主意，去年8月认罪，今早接受判刑。

案件发生在前年9月10日晚上10时28分，地点是湾景道。原籍中国的被告当时来新加坡出席“电音音乐节”（Ultra Music Festival）。

根据案情，便衣警员张正阳（28岁）当晚在音乐节值勤，他坐在一个石墩上，观察现场的人潮情况。

不久后，被告突然出现，把张正阳推开，自己坐到石墩上。张正阳先以英语问被告为何推他，被告只以英语回应“what”（干嘛）。张正阳再以华语重复问题，被告这次回复“I happy”（我高兴）。

张正阳向被告解释自己在值勤，被告把他推开是在干扰警员工作，也向他出示了警员证件。被告看了证件一眼，对张正阳说“so what”（又怎么样），然后一脚踩在对方的左脚上。被告当场被捕。

法官今早下判时表示，他相信被告英文程度不好，加上张正阳当时身穿便衣，所以没搞清楚对方是警员。他不同意被告是故意无视法纪，认为判罚款一万元即可，不必让被告吃牢饭。（人名译音）

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