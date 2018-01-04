李绳武入禀申请 要撤销总检察署递交法律文件给他的庭令

被指藐视法庭的李绳武已入禀申请，要撤销总检察署获准在美国递交法律文件给他的庭令。

李绳武（32岁）的律师亚伯拉罕维吉（Abraham Vergis）今天在内堂进行约10分钟的审前会议后，发出声明透露他已在上个月22日，提出申请撤销有关递交法律文件的庭令。

亚伯拉罕维吉上个月通过声明指出，他将要求撤销总检察署获准到美国向李绳武递交法律文件的庭令。该庭令是总检察署单方面申请的。

亚伯拉罕维吉律师指总检察署的程序不恰当，当时高庭限他在上个月22日之前正式提出撤销庭令的申请。

若他的申请成功，就意味着总检察署向李绳武发出的法律文件与原诉传票（originating summons）也会随之失效，总检察署须另寻方法对李绳武采取法律行动。

李绳武是建国总理李光耀次子李显扬的长子，也是李显龙总理的侄子。他去年7月15日在李光耀故居家庭纠纷稍缓后，于个人面簿页面上分享外国媒体的相关文章，并撰文指新加坡政府“好争讼”（ligitious），法庭制度“温顺”（pliant），限制了外媒报道的尺度。总检察署之后向他展开诉讼，指他藐视法庭。

他去年7月前往美国后就没有回返新加坡，目前任职于哈佛大学研究院。

总检察署由美国的一个律师事务所，将法律文件递交给李绳武。速递员在10月2日至14日之间，11次尝试联系李绳武，包括到他的住家和工作场所哈佛大学找他，最终在去年10月17日联络上他。

此案的下个审前会议和审理撤销美国传递文件庭令的申请，将择日进行。

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