SMRT出动更多人员支援地铁服务时间的缩短与停运

地铁东西线东部10个地铁站本月缩短运行时间或停运时，SMRT将在受影响地铁站安排比上个月多一倍的工作人员，以确保接驳巴士能更顺畅运行，也为乘客提供更好的咨询服务。

此外，SMRT将在受影响地铁站摆放更多且更显眼的告示，让乘客知道乘搭接驳巴士的地点和详情。

SMRT营运支援与资源管理总监倪政权今午向媒体说明公司在调整地铁服务时间期间有何安排时，透露了上述消息。

为争取更多时间进行地铁维修与更新工程，以及测试新的列车信号系统，本月的四个星期五和周末（从明天起），东西线巴耶利峇站至巴西立站，以及博览站和樟宜机场站的双向列车运作时间将缩短，提前在晚上11时结束，隔天上午延迟至8时发车；最后两个星期天全天停运。

SMRT上个月也在南北线和东西线的19个地铁站调整了地铁服务的运作时间。

倪政权指出，虽然本月受影响的地铁站比上个月少，但公司在检讨后认为需要在告示和人员安排方面进一步改善，以更好地让乘客知道如何改搭接驳巴士。

上个月，SMRT出动了1000名工作人员来支援地铁服务运作时间的调整，其中包括约700名巴士车长，其余约300人则是地铁站工作人员、交通管理员，和引导人员等。

SMRT将在本月地铁服务时间调整期间，出动1200名工作人员，600人是巴士车长，其余的人员则比上个月多出约一倍。

另外，本月地铁服务时间的调整也影响樟宜机场，因此第三搭客大厦离境厅最尾端靠近第8大门（Gate 8）的地方，将设接驳巴士等候区，让有意使用接驳巴士的乘客上下车。

为让公众及旅客知道乘搭接驳巴士的地点，樟宜机场也在所有四个搭客大厦的11个地点摆放相关告示。

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