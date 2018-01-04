马国恐怖车祸 一家四口遗体运回

在马来西亚森美兰州波德申县芦骨（Lukut）罕见交通意外中丧命的一家四口，遗体今天运抵国门，预计晚上安葬。

这起恐怖车祸发生在昨天下午2时30分左右，四名死者分别是电单车修车厂老板罗斯里（54岁，下图左二），他的妻子麦姆纳（Maimunah Sapar，51岁，牙医诊所助理，左三），以及两个女儿努阿玛丽娜（Nur Amalina Rosli，21岁，理工生， 左一）和达亚娜（Dayana Sarah Rosli，18岁，工艺教育学院学生）。

四人在1月1日出发，自驾北上吉隆坡，却在前往波德申途中发生严重意外，整车人不幸丢命。

罗斯里的亲友妮詹（42岁）受访说，罗斯里一家关系密切，经常一起开车到马国旅行，罗斯里的大儿子阿斯拉夫（27岁）因为妻子临盆在即没有随行，二儿子哈姆卡（24岁）则留下来帮爸爸看顾修车厂。

据了解，四名死者的亲友，昨天接到消息后马上赶到马国办理后事，四人的遗体今天运回国，本来打算下午5时在蔡厝港回教坟场下葬，可是却因为手续耽搁，预计遗体延迟到晚上才会抵达回教坟场安葬。

另外，根据《星洲日报》报道，54岁肇祸罗厘司机昨天到波德申警局自首后，今早被带到推事庭，执法单位向推事提出延长扣留五天到1月7日，以协助警方调查。

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