九种美容疗法将明确被禁

（早报讯）卫生部有意明确在新加坡禁止一系列可能有害的美容疗法，医生如果被发现违禁，将面对更严厉的惩罚。

卫生部今天起对拟议中的医疗服务法令（Healthcare Services Bill）展开公众咨询，该法令明确将一些可能有害的治疗方式列为违禁疗法，卫生部也会定期更新名单。

根据目前的违禁名单，这些疗法都是号称能美容美体的，它们包括：

1. 声称有治疗作用的天然荷尔蒙替代疗法（bio-identical hormone replacement therapy）

2. 声称可以排毒的肠水疗（colonic irrigation）和螫合疗法(Chelation)

3. 声称可以消脂的中胚层疗法（Mesotherapy）

4. 二氧化碳激光疗法（Carboxytherapy）

5. 声称可以美容的微针疗法（microneedling dermaroller）

6. 皮肤美白注射（Skin Whitening Injections）

7. 声称可以养颜的干细胞激活蛋白（stem cell activator protein for skin juvenation）

8. 负压疗法如Vacustyler

9. 声称可消除橘皮组织的机械按摩如Slidestyler、Endermologie

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