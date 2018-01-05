樟宜机场站出发的地铁服务提早结束 接驳巴士启动

从樟宜机场站出发到丹那美拉站的地铁服务刚在晚上11时结束，衔接两站的接驳巴士已启动。

地铁东西线东部10个地铁站的列车服务运作时间今晚提早在11时结束，受影响的地铁站包括樟宜机场站、巴耶利峇站和巴西立站等。SMRT已为受影响路段安排接驳巴士。

当中，樟宜机场站的接驳巴士等候区位于樟宜机场第三搭客大厦离境厅最尾端，靠近第8大门（Gate 8）。现场接驳巴士包括，穿行樟宜机场站和丹那美拉站的8号接驳巴士，以及衔接返于武吉士站与樟宜机场站的12号快捷巴士。

接驳巴士都须付费，收费方式按照地铁收费结构来计算。为让公众和旅客知道乘搭接驳巴士的地点，除了SMRT的告示牌，樟宜机场集团也在所有四个搭客大厦的11个地点放置额外的告示牌。

为争取更多工程时间，本月从今晚开始的四个星期五和周末，东西线巴耶利峇站至巴西立站，以及博览站和樟宜机场站的双向列车运作时间将缩短，提前在晚上11时结束，隔天上午也延迟至8时发车；最后两个星期天，即21日和28日则会全天停运。

从樟宜机场出发的8号接驳巴士末班车今晚零时16分发车。明早从机场出发的首班车时间是5时31分，末班车时间为8时19分；从丹那美拉站出发的首班车时间为5时20分，末班车时间是8时07分。

免费试阅14天