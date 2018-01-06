比达达利区三条新路下星期天起通车

从下个星期天起，比达达利住宅区内三条新路的部分路段将开始通车，为区内未来发展项目带来更多便利。

这三条新路分别为碧黛丽园通道（Bidadari Park Drive）、阿卡夫弯（Alkaff Crescent）和兀里连路（Woodleigh Link）。根据建屋发展局今天发布的文告，将在1月14日通车的上述三条新路仍有部分路段在进行道路工程，因此尚未全面通车。

建屋局指出，碧黛丽园通道将会是承载比达达利（Bidadari）住宅区内主要交通的大路。工程全面完工后，这条道路将从巴特礼路（Bartley Road）一直贯穿至实龙岗路上段，服务区内居民。这条路也邻近兀里地铁站。

阿裕尼路上段的部分路段从去年3月12日起已永久关闭，由衔接阿裕尼路上段和实龙岗路上段的碧黛丽园通道取代。

建屋局也说，随着新路开始通车，设在碧黛丽园通道和实龙岗路路上段、阿裕尼路上段及阿卡夫弯这三条路之间的交界处的交通灯也将启用，以调节车辆行驶与人流。

该局建议驾驶者在靠近交通灯时小心开车，遵守交通灯显示的信息。辅警也会在场引导驾驶者。

比达达利的发展蓝图于2013年8月推出，政府希望把该区发展成幽静的都市绿洲，让居民可以和亲友在宛如花园中的环境放松及联络感情。

自2015年11月起，建屋局已在七个新一代组屋项目中推出6100个住宅单位供申购，房型包括二房式灵活至五房式单位以及三代同堂单位，每个单位平均约五名申请者申请。

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