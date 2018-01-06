圣加俾尔中学夺冰淇淋挑战赛冠军

11组中学生为今早在南洋理工学院举行的“冰淇淋挑战赛”，精心制作出多种独特的冰淇淋口味，来自圣加俾尔中学的学生以胶原蛋白红丝绒马来糕口味赢得冠军。

今年步入第11年头的“冰淇淋挑战赛”由南洋理工学院化学与生命科学系与双胜西餐馆（Swensen's）联合举办，共吸引了77名来自27所中学的学生参加。其中来自11所中学的33名学生在去年11月进行的初赛中脱颖而出，在昨早的决赛中一决胜负。

今年挑战赛的主题为“健康冰淇淋”， 因此多组学生都采用了健康食品如水果、蔬菜、低脂牛奶等材料来取代冰淇淋。

圣加俾尔中学的学生结合了马来糕与红丝绒（red velvet）的冰淇淋口味，还添加胶原蛋白，并以此赢得第一名。该组组员认为，新加坡人喜爱“融合”食品（fusion food），而胶原蛋白对皮肤有益处，相信会受到大家喜爱。

另一组来自军港中学的学生则突发奇想，将甜菜根（beetroot）与辣椒结合，花了约四个月的时间才完善其口味与制作方式。

组员林美萱（16岁，中四生）受访时说：“甜菜根含有天然色素，所以我们无需添加额外人工色素，也能呈现好看又健康的冰淇淋。我们也希望给品尝我们冰淇淋的人一个惊喜，因此才会联想到使用小辣椒。

免费试阅14天