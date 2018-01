一辆私人巴士在滨海快速公路(MCE)朝往加冷巴耶利峇高速公路(KPE)的路段起火。东海岸公园大道(ECP)的樟宜出口出暂时关闭。

据了解,事故约在下午2时发生,没有人受伤。

另外,陆路交通管理局在5分钟前发出的推文说,ECP的樟宜出口处也发生交通意外。

Accident on MCE (towards ECP) at ECP (Changi) Exit