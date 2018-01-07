来福士城坠楼案 66岁男子当场丧命

今早来福士城发生坠楼事故，一名66岁华族男子从高处飞坠下来后，当场死亡。

这起坠楼案发生在上午约11时，地点在来福士城的费尔蒙酒店和瑞士史丹福酒店外。

记者抵达现场时，现场已经拉起封锁线，还立起多个木屏风，屏风内可见盖着尸体的蓝色帐篷，大批警员也到场，戴着口罩和手套四处调查。

事发前，目击者林先生（31岁，餐厅职员）正在从地下一层的餐厅，搭扶梯上楼到酒店外吸烟，突然听到“碰”的巨响。

他说，听到巨响后，他继续乘搭手扶梯，上到酒店一层，看到一名男子倒卧在落地玻璃门外的地面上。

据他目测，穿着蓝色上衣、牛仔裤和球鞋的死者，应该是华族男子，当时对方躺在地上已没有气息。

费尔蒙酒店和瑞士史丹福酒店的发言人告诉本报，目前还在调查死者是否是该酒店的住客，暂时不愿置评。

民防发言人证实在11时10分接获通报，派出一辆救护车和消防电单车赶到现场，并当场宣告一名男子死亡。

记者已向警方了解更多详情。

根据之前报道，来福士城的酒店在2015年5月30日至6月3日，五天内发生两起坠楼案，第一起是50来岁澳大利亚籍洋妇身穿浴袍，从60楼飞坠，砸破大厅顶盖；第二起则是33岁本地欧亚裔男子独自入住酒店后坠楼，当场死亡。

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