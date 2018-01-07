终身健保计划 2016年批准的索偿申请逾50万

旨在让全民受保的终身健保计划在本地推行两年多，单在2016年，政府批准了50多万份终身健保索偿申请，比新计划推行前每年平均批准约30万份多出近七成，让更多国人获得医疗保险赔付。

由卫生部推出的全民强制医疗保险——终身健保（MediShield Life）从2015年11月起取代健保双全（MediShield），主要用于保障大笔重症住院医疗费，是政府加强全民医药保障的重要一环。

卫生部发言人答复《联合早报》询问时透露，在之前的健保双全下，政府分别在2013年与2014年批准29万份和31万5000份索偿申请。

终身健保在2015年11月推行后，2016年全年批准的索偿申请多达50万7000份，足足比推行新计划前多出近七成。去年，政府也在短短半年内批准27万5000份申请，直逼2013年全年批准申请的总数目。

值得一提的是，2016年批准的索偿申请中有约16％，即约8万1500份，以及2017年上半年获批准的15％，即4万2500份，都是由那些之前未能在健保双全下受保的病人提出。

60岁的莫泰川就是其中一名之前没能在健保双全计划下受惠的病人。他退休前曾在勿洛一带的咖啡店卖鸡饭。

莫泰川透露，2015年年底至今，他因各种疾病进出医院五次，每次都会住院三到五天。莫泰川说：“年纪大了，坦白说每次住院得付多少医药费我也不清楚，但我知道的是终身健保能帮我分担一些住院费，让我不至于动用太多女儿的保健储蓄。”

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