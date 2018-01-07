8000多家印度公司 以新加坡为基地进军东南亚市场

入驻我国的印度公司已从2009年的4000多家倍增至目前的8000多家，副总理张志贤说，新加坡作为民航、贸易与金融中心，可为印度公司提供良好基地以拓展到东南亚或更远的国家。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤今晚出席亚细安—印度海外印裔代表大会的庆祝晚宴。他致辞时重申，新加坡坚信，亚细安与印度双边关系的加强，将惠及双方和整个区域，而我国过去25年在促进印度与亚细安的互动上扮演了关键角色。

以商界为例，新加坡为来自不同国家的公司扮演桥梁。目前有超过7500家中国公司在我国注册，数量是五年前的近一倍。前年在我国举行的一场联合中印商业对话会上，以新加坡为基地的中印商人就得以聚首讨论在基础设施、教育和经济方面的合作。

新加坡今年出任亚细安轮值主席，而印度是亚细安对话伙伴国之一。印度外长苏斯马·斯瓦拉杰（Sushma Swaraj）今晚也出席了庆祝晚宴。

张志贤透露，李显龙总理将在本月访问印度，出席亚细安－印度特别峰会，印度总理莫迪也将于今年稍迟时候在香格里拉对话会上发表主题演讲。这将是香格里拉对话会上首次由印度总理致辞。

张志贤也说，印度位处印度洋和太平洋之间的重要航道，在本区域安全课题上扮演关键角色。他指出，确保这些重要的经贸交流渠道畅通无阻，符合亚细安与印度的共同利益，故“坚持航行自由的共同原则、重视法治是至关重要的”。

此外，亚细安与印度的防务合作也日益加深，张志贤赞扬印度为亚细安加八国防部长会议（ ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus）机制做出了有意义的贡献。

例如，印度去年9月就派遣隐身护卫舰“萨特普拉号”（INS Satpura）和反潜护卫舰“卡德马特号”（INS Kadmatt）到本区域约三个月，期间访问了12个港口，其中包括八个亚细安国家。

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