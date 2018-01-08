今早雷雨交加 本地多地区突发性积水

环境局今早发出雷阵雨警告，本地多个地区上8时40分至9时20分将刮强风，下雷阵雨。大雨可能导致一些地方出现突发性积水。

公用事业局发推特贴文，表示我国东部多个地区的水位高涨超过90%，成淹水的高度风险区。

此外，丹那美拉一带的惹兰尼巴（Jalan Nipah）在9点20分也因为发生突发性积水，导致交通无法通行。

图为《联合早报》摄影记者今早在勿洛惹兰格列惹（Jalan Greja）拍摄大雨导致水位高涨画面。（谢智扬摄）

有读者拍摄到勿洛北一道巴士行驶在积水道路的画面。（读者提供） Flash floods at Jalan Nipah. Traffic not passable. Issued 09:20 hours. #sgflood — PUB (@PUBsingapore) January 8, 2018

Flash Flood on Upper Changi Road East (toward City) after Xilin Avenue — LTATrafficNews (@LTAtrafficnews) January 8, 2018

陆交局也发贴文表示，樟宜路东上段（往市区）过了西林道也发生突发性积水， 但公用事业局发推特贴文表示，交通可继续通行。

公用事业局约10点半更新贴文，本地东部大多数发生突发性积水的路段水位已开始下降，交通可继续通行。

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