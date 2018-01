今早雷雨交加 本地多地区突发性积水

环境局今早发出雷阵雨警告,本地多个地区上8时40分至9时20分将刮强风,下雷阵雨。大雨可能导致一些地方出现突发性积水。

公用事业局发推特贴文,表示我国东部多个地区的水位高涨超过90%,成淹水的高度风险区。

此外,丹那美拉一带的惹兰尼巴(Jalan Nipah)在9点20分也因为发生突发性积水,导致交通无法通行。

图为《联合早报》摄影记者今早在勿洛惹兰格列惹(Jalan Greja)拍摄大雨导致水位高涨画面。(谢智扬摄)

Flash floods at Jalan Nipah. Traffic not passable. Issued 09:20 hours. #sgflood

Flash Flood on Upper Changi Road East (toward City) after Xilin Avenue