调查：过半青年因为玩手机冷落伴侣导致感情“扣分”

低头族是爱情杀手?新加坡理工学院学生调查显示，过半的青年表示因为玩手机而冷落伴侣导致感情“扣分”。

低头玩手机而冷落伴侣的行为被称为“低头族”(Phubbing)，即“电话”（phone）和“冷落”（snubbing） 的结合。

新加坡理工学院媒体与传播系二年级学生去年6月，以“低头族”为课题展开年度调查。

调查分别向400女性、385名男性，共785名年龄介于15到35岁的青年作面对面街坊。受访者都是本地或永久居民。

调查显示，58.2%的受访者表示，因为伴侣将注意力放在手机而非对方身上，导致他们的恋情受到负面影响。

其中，62.8%的男性认为低头族对感情造成负面影响，比54.5%女性比例要高。

六成的受访青年表示，偶尔或经常会因为低头玩手机而冷落伴侣。但至少八成的青年“申诉”，曾经相同原因遭受冷落。

“低头族”的三大原因则包括：

1)查手机已经成为个人习惯（63.9%）

2)想要避免尴尬的对话（61.8%）

3)别人也这样对我（50.4%）

调查也发现，“低头族”有更高的几率遭到“相同待遇”。而越常使用智慧手机的人，越常会因为玩手机而冷落他人。

此外，近半的受访者认为“低头族”，对朋友和家人的关系也有负面影响。

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