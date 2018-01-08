司法年开幕 大法官宣布探讨家事法律援助计划

新司法年今早开幕，大法官梅达顺宣布探讨家事法律援助计划，落实后将可为卷入家庭纠纷的“夹心层”提供更多的法律援助，减少在过程中可能出现的纠纷，换句话说，更多夹心层有望在收费较低的情况下获得法律协助。

去年出任总检察长的黄鲁胜今年首次在司法年开幕礼上发表讲话，他以前段日子闹得沸沸扬扬的“余玉莲案”强调，公众或许无法同意总检察署的每个决定，重要的是要让公众理解背后复杂的考量。

他重申，总检察署不会因为少数人的反对而受到影响。

26岁的低智商女侍应生余玉莲被夫妇潘学泉（38岁，货仓管理员）与陈惠珍（33岁，家庭主妇）收留后遭虐待八个月致死。两人去年底分别被判坐牢14年鞭打14下与坐牢16年半。

但是，他们的罪名与判刑引发热议，公众不解他们原控谋杀为何改控危险武器蓄意重伤罪。总检察署之后发声明解释，余玉莲的死因是急性脂肪栓塞（acute fat embolism），夫妻无意杀人，谋杀误杀罪都不成立，因此改控危险武器蓄意重伤罪。

另一方面，在开幕礼上，大法官梅达顺也宣布委任主要做医疗事故诉讼案的女律师柯文婷为高级律师。柯文婷也是今年唯一受委为高级律师的执业律师。

柯文婷也是轰动一时的总裁王鸿治（死时44岁）抽脂身亡案的代表律师，她1991年开始执业，至今26年。

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