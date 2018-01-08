黄循财：采风险为导向做法预防公款遭滥用事件

（早报讯）国家发展部长兼财政部第二部长黄循财表示，国内税务局在执行监管与预防企业滥用加薪补贴计划（Wage Credit Scheme）与生产力及创新优惠计划（PIC）遭滥用方面，是采取以风险为导向（risk-based approach）的做法，而非对所用雇主或企业进行监察。

他说：“进行100％的监察将是有失效率的，监察是根据风险（的高低）进行取样。”

他今早是在国会回答西海岸集选区议员郑德源和阿裕尼集选区议员毕丹星的提问时，作出以上表示。两名议员想知道有关政府将如何改善监管条例，防止骗取公款的问题再度发生。

根据国内水务局最近公布的数据，加薪补贴计划实施以来，逾千名雇主试图欺骗政府发放557万补贴。

此外，从2011至2016财政年之间，政府总共收到31万3000份生产力及创新优惠计划津贴的申请，国内税务局审核了当中的9万8000份，结果发现只有2万9400份申请是真实个案，换句话说，经审核的个案中，只有30%的申请是有依据的真实案例。

黄循财指出，以上9万8000份是当局认为风险较高的个案，因此对这些个案进行了详尽的审核工作。

他表示，至于风险较低的个案，取样也会较少。

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