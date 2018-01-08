贝理安收回不实言论 向国会道歉

（早报讯）工人党非选区议员贝理安就他11月在国会上质疑新传媒剪辑国会录像一事向国会道歉，并收回他的言论。

不过他强调，他没有蓄意向国会作出失实陈述。他承认自己当时的回忆不准确，但当时在作出陈述时也已承认自己可能记得不清楚。他也重申，自己没有指责新传媒政治不中立的意思。

国会领袖傅海燕接受贝理安为自己发表不准确言论，并向国会作出虚假指控的道歉。

傅海燕3日致函贝理安，指他11月在国会上质疑新传媒蓄意剪辑国会录像是“扭曲事实”，要求他收回虚假指控，并向国会道歉。

去年11月，贝理安与通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长徐芳达，因国会录像的处理问题掀起论战。

贝理安当时在国会上称，新传媒把国会辩论总统选举修正法案的录像“删除部分片段”后上载至网络，直到他致函新传媒，对方才“改正并上传不同的录像”。

徐芳达随后澄清，根据通讯纪录，贝理安去年2月20日电邮新传媒时，新传媒已于两天前发现技术问题，重新上载完整录像，而并非接获贝理安通知后才更换。

傅海燕说，贝理安虽接受了新传媒的解释，却在11月7日的国会上举这起事件为例，提供具误导性的信息。

傅海燕也说，尽管徐芳达已在国会上纠正贝理安，后者仍一再重复指控，并表示事实“或许”如同徐芳达所说，但自己仍须回去查询电邮记录以确认。

傅海燕强调“这是一起严重事件”，认为贝理安的指控“扭曲事实”，若不纠正将误导国会。

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