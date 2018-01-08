董事经理挥拳打承包商 判坐牢三周

董事经理因一名外劳向他鸣车笛，与对方发生争执，继而挥拳打对方的脸部，今天被判坐牢三周。

被告陈成泰（64岁）是一名承包商，今天承认一项蓄意伤人控状。

马来西亚籍伤者朱振伟（26岁）是一名建筑工人。2016年11月15日下午约2时许，他驾驶货车载两名同事，沿着直落古楼路方向行驶。

当货车驶向直落古楼G巷，被告驾驶的货车转弯，跟着停在路旁，导致跟在后面的伤者煞车。伤者向被告鸣车笛。

后来，两辆货车停下，被告下车走向伤者。两人发生争吵，突然被告挥拳打伤者的左脸，把他打伤。（人名译音）

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