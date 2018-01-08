美容院女老板与丈夫被控虐佣 案件开审

美容院女老板与丈夫涉嫌虐佣，女老板被指叫女佣以热水淋身，以及大力拉扯女佣的头发，导致头发大量脱落。夫妻两人不认罪，案件今天开审。

女商人谢丽丝（38岁）面对五项蓄意伤人和一项使用有毒物质伤害他人的控状，丈夫林俊龙（43岁）则面对一项蓄意伤人的控状。

控状显示，前年8月底至10月13日之间，谢丽丝涉嫌在榜鹅一带的组屋单位内，六次伤害一名缅甸籍女佣。

除了涉嫌指使女佣把热水倒在自己的左肩膀上，谢丽丝也被指拉女佣的头部撞地板，以及用手机多次打她的额头和眼睛，导致女佣左眼肿大淤血。

其中一项控状也指谢丽丝曾抓住女佣的头发并大力摇晃，导致女佣大量头发脱落。

林俊龙则被控在前年10月13日于同一地点，两次用拳头打女佣的额头。

夫妇两人不认罪，案件今天中午在国家法院开审两天，今年4月续审四天。庭上揭露，谢丽丝是女商人，在乌节路的先得坊购物商场（Centrepoint）经营名为“Anew Me”的美容院。

控方证人李利燕供证时透露，她在案发期间为谢丽丝打工，本案女佣不时会跟随谢丽丝来美容院进行打扫工作。前年10月14日，李利燕注意到女佣明显消瘦、眼睛有瘀伤，而且肩膀也有伤痕。因担心女佣遭虐待，李利燕当天决定报警。（人名译音）

免费试阅14天