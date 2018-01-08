徐芳达：医疗通货膨胀率近年已下降

（早报讯）政府过去几年陆续推出的社保援助计划（简称CHAS）、建国一代配套，以及终身健保津贴，为国人提供了一定的医疗保障及优惠，这些计划也间接拉低了2013年至2016年之间的医疗通货膨胀率，使其降至1.2％，这意味着医疗费也有所降低。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长徐芳达今天在国会上，同时否认了当年取消医生收费准则，导致医疗通货膨胀率上涨的问题。

新加坡医药协会（SMA）早在1987年为私人医生制订收费准则，但因抵触竞争法于2007年遭废除。

工人党非选区议员吴佩松副教授因此问道，这一改变是否增加了我国过去10年来的医疗通货膨胀。

徐芳达在回应吴佩松的口头询问时透露，在2007年之前的10年，以及过去10年间，平均常年医疗通货膨胀率分别为2.4％和2.6％，并未受废除收费标准影响。

为提高医生收费透明度，供病患求医与医疗业者制定收费时参考，卫生部不久后将在独立委员会的建议下，制定一套全新手术收费标准，并会定期评估和更新这套标准。长远来说，卫生部希望能有效管理医疗成本，加强医疗财务资源的可持续性。

徐芳达指出，推出这套标准并非是要限制市场竞争，医生仍能自行决定收费水平。他也相信，多数医生都会在专业道德的约束下，避免擅自加价。

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