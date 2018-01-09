翡珑山将兴建崭新的多层殡仪馆综合大楼，设有12个灵堂，取代现有的翡珑山骨灰瓮安置所和殡仪馆。

新综合大楼（Funeral Parlour Complex）将建在现有骨灰瓮安置所和殡仪馆的原址，但规模大幅缩小至1.1公顷，为占地7.1公顷的现有骨灰瓮安置所和殡仪馆面积的约七分之一。

国家环境局和建屋发展局今天召开记者会公布上述细节。新综合大楼预计将有多层楼，只设有灵堂，没有骨灰瓮安置处。环境局受询时透露，现有骨灰瓮安置所原本安置的两万个骨灰瓮当中，已有超过1万6000个被移走，剩下约4000个骨灰瓮待认领。

新大楼将采取现代化设计，并融入周围的绿色设计。综合大楼预计在2021年下半年动工，以及在2024年竣工。当局将在今年向殡葬业者展开咨询，探讨新大楼未来的设计和营业模式。

在2013年8月公布的比达达利发展总蓝图下，翡珑山骨灰瓮安置所和两个私营殡仪馆必须拆除，让路给比达达利新镇的发展。这片占地约93公顷、等于大巴窑面积五分之一的地段，可建约1万1000个住宅单位，其中有九成是组屋，其余是私宅。

目前有两个私营殡仪馆在翡珑山营业，为新加坡殡仪馆和翡珑山圣所（Mount Vernon Sanctuary）。环境局之前已两度延长它们的地契，如今两个业者必须在今年9月底地契到期后搬离。

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