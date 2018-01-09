萨利：全球经济复苏势头今年料可持续

全球经济在去年普遍复苏，这股增长势头预料今年可持续，但长远而言，欧美债务高筑、全球生产力放缓，以及中国信贷的增速过快，仍可影响全球经济的复苏。

李光耀公共政策学院政策研究所副教授萨利（Razeen Sally）今天在“区域展望论坛”上，分享上述看法。

他认为，随着保护主义在西方国家间悄然蔓延，太平洋伙伴关系协定（TPP）这类超大型区域贸易协定，比任何时候都来得重要。

萨利说，自2008年爆发全球金融危机以来，经济和贸易全球化趋势虽放缓，却并未开倒车，各国也没有上演回归保护主义的“大逆转”，这是值得庆幸的。

尽管如此，贸易保护主义行为仍在逐步增加，并以非关税壁垒的形式涌现，如出口津贴、反倾销税等等。

萨利也指出，美国总统特朗普与他的贸易政策团队，针对北美自由贸易协定（NAFTA）、中美贸易不平衡等课题“发出威胁性声明”，尽管目前仍是“雷声大雨点小”，但美国一旦采取行动推出保护主义政策，可能引发各国间以眼还眼的最坏情况。

在这样的大环境中，TPP这类“雄心勃勃”且有利于市场和贸易的项目就变得格外重要。

萨利认为，TPP是过去近20年来“最积极和重要的贸易协议”。尽管随着美国的退出，TPP的经济规模大幅缩小，但其余11个国家仍有望在今年落实TPP。

萨利指出，一旦落实TPP，这将意味着，即使没有美国的参与，各国未来仍能享有一个强大的贸易协定。其次，由于新版协定保留了超过95％的内容，一旦美国的政治条件转变，TPP已准备好让美国重新加入。

区域展望论坛是尤索夫伊萨东南亚研究院的年度旗舰活动，今年吸引超过700名学者和外交使节出席。

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