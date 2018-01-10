许文远：裕群站碰撞事故的列车车长未能及时反应

经专家调查及参考列车行驶记录后，结果判断涉及裕群站碰撞事故的车长无法及时反应，在短时间内从自动驾驶模式切换到手动模式再紧急刹车。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天在国会上答复非选区议员陈立峰关于裕群站列车碰撞事故的询问时作出上述答复。

陈立峰询问控制中心或列车车长是否能在列车处于自动驾驶模式时采用紧急刹车按钮。对此，许文远指出这视列车设计而定，但确切情况有待查询。

去年11月15日，东西线新信号系统出现问题，一列地铁列车在裕群站停靠，另一列尾随而至的列车原本停在36米外却突然开动，结果与前方的列车碰撞。事故证实是因为信号系统供应商泰雷兹（Thales）的失误所致。

针对车长是否来得及紧急刹车，许文远举例说道，他的一名律师友人在驾驶时经过行人道时没有看到任何行人，虽有放慢速度却未停车，下一秒却突然撞上一名电动踏板车骑士。

医院事后通知友人，该名骑士数日后伤重身亡，让友人担心须负起的法律责任。

许文远说：“有时真的是没能够来得及作出反应。在这种情况下应该负起多大的责任呢？”

他指出，友人碰到的情况与列车碰撞事故情况相同。“（车长）在刹那间能否及时反应呢？36米不是短的距离，但列车的行驶速度是每小时18公里。”

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