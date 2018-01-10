国立研究基金会设立合成生物学研究计划

（早报讯）生物科技技术日益精进，大麻素、酵素或稀有脂肪酸等物质未来都可用来制药，为人们提供更多医疗产品选择。

新加坡国立研究基金会（National Research Foundation，简称NRF）今天宣布斥资2500万元，设立合成生物学研究计划，并以菌株（strains）产品商业化、药用大麻素，以及制造稀有脂肪酸为三大研究重点，为期五年。

目前有四项相关研究获得计划资助，它们由新加坡国立大学和南洋理工大学主导。

合成生物学（synthetic biology）是近年来愈发受到各国重视的一个新兴领域，研究人员主要利用基因来进行研究任务，他们可根据特定的研究需求，重新设计和建构基因。

合成生物学在药物、环境和再生能源等领域都有应用潜质。

国大合成生物学创新研究项目已针对大麻素展开研究。研究人员将用大麻基因，研制出有特定药物功能的大麻素。

政府在2016年了成立新加坡合成生物学联合会（Singapore Consortium for Synthetic Biology），为领域专才，以及大专学府提供交流平台。他们也可通过定期举行的工作坊等，吸引投资家为新科技投入资源，让新产品服务更快推出市场。

在新加坡之前已成立国家级合成生物学联合会的有美国、中国、英国和欧盟等。

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