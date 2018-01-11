明年合并四对初院校名敲定

明年合并的四对初级学院校名已敲定，初院合并后罕见地结合两校名称，以历史较悠久的初院名称带头。

裕廊初级学院与先驱初级学院合并后，采用“裕廊先驱初级学院”这个名称。安德逊初级学院与实龙岗初级学院合并后，以“安德逊实龙岗初级学院”为校名。义顺初级学院与星烁初级学院合并后，称为“义顺星烁初级学院”。淡滨尼初级学院与美廉初级学院合并后，成为“淡滨尼美廉初级学院”。

这是本地首次有初院面临合并的安排。在以往的中小学合并活动，两校合并后一般采用其中一方的校名。较普遍的安排是将沿用校址的学校名称保留。另外，也曾出现“中英混搭”的校名，即采用一所学校的英文名，并保留另一所的中文名。也有学校在合并后采用全新校名。

教育部今天发文告公布四对合并初院的名称。文告引述教育部副教育总司长（学校）刘慧丽指出，教育部认同学生在校园的体验是构成他们共同身份和回忆的重要一环，并相信保留两校的名称能让初院在合并后集合双方的专长，以一个整体向前迈进，踏上新的旅程。

合并初院的候任校长职务将由其中一校的现任校长担任，以确保学校领导能在合并的过渡期带领双方前进。初院会在接下来一年探讨将使用的校服、校徽等事宜。

教育部是在去年4月宣布，因生育率下降影响学生人数，八所初院将从2019年起合并为四所，以集中资源为学生提供更完善的学习机会。这八所初院从那时起陆续与学校咨询委员会、职员与校友会等进行联系，针对合并初院的校名收集反馈。教育部是在考虑各方意见、学校历史和文化、情感因素等后决定校名。

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