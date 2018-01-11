工商总会调查：超过三成企业加快数码转型步伐以提高业绩

新加坡工商联合总会（SBF）的最新调查显示，33％的本地企业加快数码与创新转型步伐以提高业绩，可是另有25％的企业在这方面的进展缓慢。

工商总会今早发布的2017/2018年全国商业调查（National Business Survey）显示，在转型步伐缓慢的企业当中，有63％去年的盈利下滑，低于44％的整体平均数字。

调查还指出，正在转型和已高度转型的企业，不论是在海内外的业务发展，还是盈利都比还未转型的企业高。还为转型的企业必须在今年内加快转型步伐，采用更多数码科技，提高工作效率。

调查结果也显示，去年的商业情绪大有改善，大约36％的企业对现有的经商环境感到满意；认为经商环境在过去12个月里，有所改善或保持相同水平的企业则多达68％，并认为接下来的12个月里，经商情况会改善。

新加坡工商联合总会(SBF) 执行总裁何鸣杰今天在记者会上说，政府推出的工业转型蓝图推出不久，因此仍有许多企业并不熟悉，需要加大宣传力度。

他澄清日前在新加坡特许会计师协会的预算案论坛上提到，转型蓝图与实际情况脱节，其实只是部分企业的反馈，并非工商总会的立场。

大约1000家规模大小不同的企业参加这次的调查。

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