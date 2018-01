新加坡国立大学颁发首届"新加坡历史奖",由美国知名考古学家约翰·米克西奇教授获得。

约翰·米克西奇(John Miksic)也是国大文学暨社会科学院东南亚研究系教授。他凭《新加坡与海上丝路,1300-1800》(Singapore and the Silk Road of the Sea)一书获颁首届新加坡历史奖(Singapore History Prize)。

这本英文书通过考古证据详细记载新加坡700多年前的历史,显现新加坡在14世纪已是个繁荣海港。全书以图文并茂的方式呈现1300年至1800年亚洲的海上贸易面貌,以及新加坡在其中扮演的角色。

《新》是从29部入围作品脱颖而出获奖。四人评审团成员包括国大东亚研究所主席王赓武教授、国大副校长(大学与环球关系)办公室高级顾问马凯硕教授、悦榕控股高级副总裁张齐娥,以及北卡罗来纳大学教堂山分校环球研究院院长彼得·科克拉尼斯(Peter Coclanis)。

免费试阅14天