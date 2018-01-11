康福德士下周五实行动态收费 车费将随电召需求提高

从下周五（19日）起，康福德高旗下约1万3600多辆德士也将实行动态收费，即电召德士需求高的时候，车费也会跟着上调。

私召车业者优步（Uber）向《联合早报》证实，将从1月19日起，与康福德高德士合作推出按实时需求而计费的UberFlash服务。这意味着，本地所有电召德士以后都可实行动态收费（dynamic pricing）。

优步和康福德高受询时透露，会在不久后公布更多有关新服务的详情。

两家公司发言人说：“我们对于与康福德高和优步的合作感到兴奋，双方的合作可改善整体交通景观，给新加坡人更多选择，只需一个按钮就可前往目的地。”

根据优步发出的通告，UberFlash的每趟车程基本车资定在3元，与优步私召车一样，德士最低收费也是3元，每跑一公里收费4角5分，每分钟收费2角。

此外，德士抵达后只限时等三分钟，之后每分钟收取2角等候费，与优步私召车一样。若等五分钟后取消电召则收取6元。

康福德高在上月初宣布，以总值6亿4200万元收购优步子公司狮城控股（Lion City Holdings）的51％股权，后者拥有狮城出租公司（Lion City Rental）约1万4000辆汽车。

根据这两家公司的合作协议，康福德士司机可接优步应用的预召订单，从而提高潜在收入，狮城出租则可从康福德高车队管理和经营中获益。

另一家私召车业者Grab，自去年3月已同其他五家规模较小的德士公司合作推出JustGrab服务，实行按照实时需求而定的动态收费。

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