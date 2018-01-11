南大和沃尔沃展开无人驾驶巴士试验计划

南洋理工大学和汽车制造商沃尔沃将在明年初联合展开本地首项无人驾驶巴士试验计划，探讨这类巴士在本地道路自行行驶、充电甚至是洗车的可行性。

南大和沃尔沃（Volvo）今天下午举办合作协议签署仪式。

参与计划的两辆沃尔沃7900型电动巴士预计明年初在南大的无人驾驶车测试与研究卓越中心（简称CETRAN）进行周详的内部测试，待确定能安全运作后，再探讨扩大至附近洁净科技园（CleanTech Park）甚至是周围地铁站载客的可能性。

其中一辆巴士也会在SMRT巴士车厂进行试用，测试巴士自行停车和洗车的功能。

（视频由沃尔沃提供）

南大校长苏布拉·苏雷什博士在活动上指出，这项合作计划将作为南大“智能校园”（Smart Campus）愿景一部分。“我们希望这项计划制造出的方案能对新加坡采用无人驾驶技术及改善公共交通的愿景有重大的贡献。”

沃尔沃巴士总经理阿呢沃尔（Hakan Agnevall）则指出，无人驾驶的电动巴士对于城市明日交通扮演重要的角色。

他说：“与南大合作的计划将给予我们在实际情况下测试各种无人驾驶方案的独特机会。沃尔沃和南大会采用巴士收集的数据建立起无人驾驶系统。”

两辆巴士各能接载40人，与一般柴油巴士相比可省下80%电源，只需三至六分钟就能完成充电。

巴士也装置全球定位系统（GPS）和激光影像监测器（Light Detection And Ranging，简称LiDAR）等智能感应器协助巴士探测周围的障碍物，另也有控制巴士行驶速度和换挡功能的综合导航系统。

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