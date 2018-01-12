丰树产业与新大推出房地产学合作项目 应对房地产市场增长趋势

丰树产业（Mapletree Investments）与新加坡管理大学（SMU）合作推出多面向的房地产学合作项目，想要提升学生的知识与技术，以应对本地与全球房地产市场增长趋势。

丰树产业捐赠300万元给新加坡管理大学，加上政府以一对一的比例资助300万元，共有600万元会投入丰树地产学合作项目（Mapletree Real Estate Programme)，做为丰树奖学金、丰树学习之旅资助金、丰树座谈会和丰树房地产学教授等用途。

此外，为了培育房地产投资人才以满足房地产领域的增长需求，新加坡管理大学将推出新的房地产专科，开放给主修金融学和经济学的本科生修读。

这个本地首创的特别课程将会专注在房地产投资与金融，新课程将列入2018学年的大学课程表。

为了解市场不断改变的趋势，并加强房地产课程内容以及研究项目，管理大学近期成立了新加坡管理大学房地产课程咨询委员会，由11名来自房地产、投资、税务和法律界的专业人士组成。

此委员会由丰树集团首席财务总监黄民雄和新加坡管理大学李光前商学院院长乔凯瑞教授一起领导。

黄民雄和乔凯瑞教授都指出，房地产市场不断进步与变化，我国需要同时拥有房地产与金融投资知识的人才，把握在区域甚至全球市场的机会。

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