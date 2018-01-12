O水准会考整体成绩优秀 五科及格比率达83.4％

去年参加O水准会考的考生整体成绩优秀，考获至少五科及格的比率达83.4％，但比前年略微滑落0.9个百分点。

共有2万9112名学生参加去年的O水准会考，比前年的3万零292名学生减少。

去年考生中，2万8058人 考获至少三科及格，比率为96.4％，比前年降0.1个百分点。2万4287人考获至少五科及格，比率为83.4％，比前年降0.9个百分点。至少一科及格的考生比率则维持在99.9％。

另有1570名私人考生去年参加会考，其中90.8％获颁O水准证书，比2016年的90.2％来得高。

教育部也在今早发布的文告说，首批在科目编班计划（subject-based banding）下选修程度较高科目的普通（学术）学生，有370名选修快捷班程度的英文、母语、数学或科学当中的至少一个科目。这些学生的整体表现和其他O水准学生的表现相差不远。

教育部也提醒，实龙岗初院、淡滨尼初院、裕廊初院和星烁初级学院从今年起将不录取高一学生。其他初院会增加所录取的学生人数。这可能导致今年参与联合招生计划的初院截分点（cut-off point）提高。

教育部指出，截分点并不反映各所初院和课程的素质。教育部鼓励学生根据初院的课程、课外活动和学校文化等选择学校，以发展他们的强项和兴趣。教育部表示将确保初院有足够的学额应付需求。

免费试阅14天