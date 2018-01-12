李显龙总理：亚细安与新加坡的命运紧密相连

若新加坡等五国1967年没有成立亚细安的坚定意志，东南亚或许至今仍深陷动荡冲突，弱小的新加坡恐怕也没有生存余地。

李显龙总理指出，亚细安如今扩大至10个成员国，不仅促进各国之间的合作，为区域带来稳定与和平，集体的力量也让成员国可以在国际上发出更响亮的声音。

“亚细安提高了我们在国际上的影响力……我们能够吸引美国、中国、印度和日本等大国，展开互惠合作，并共同处理关系到我们的问题。”

新加坡今年出任亚细安轮值主席。外交部为此从今晚起于碧山—宏茂桥公园举办为期三天的“体验亚细安”嘉年华，透过各国美食、游戏和表演，增进国人对亚细安的认识，并为长达一年的各大亚细安会议与文化活动揭开帷幕。

去年底出炉的一项调查结果显示，与其他亚细安成员国相比，新加坡受访者对亚细安前景感到较悲观，对亚细安的认识也相当薄弱。对此，我国领导人在接任主席职务之际，多次在公开场合谈及亚细安的重要性，并强调亚细安也有利于国人和企业。

李总理今晚出席嘉年华时指出，亚细安与新加坡的命运紧密相连。他说，1967年的东南亚刚经历新马分家和马印对抗，越南战争局势也持续升温，威胁周围国家的安全，新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和泰国当时亚细安，创造了稳定的区域环境。“因为如此，我们的人民得以享受和平、经济增长和繁荣景象。”

十国合作，也形成深具吸引力的经济体，创造许多就业岗位和商机。李总理指出，新加坡企业从中受惠，亚细安自由贸易区成立后，我国企业可攻入拥有6亿3000万人口的庞大亚细安市场，规模是新加坡人口的100多倍。

“商品服务更自由的流动，也能让新加坡人受惠。我们在超市里，能够相当划算的价格买到泰国白米、越南咖啡、菲律宾芒果干、印尼虾饼和马来西亚猫山王榴梿。亚细安国家间有大量的直航服务，方便数百万新加坡人每年东南亚各地区公干观光。”

我国今年为亚细安定下“坚韧团结、创新求变”的主题。李总理指出，新加坡希望在任期内推出提升反恐和网络安全等方面能力的合作项目，并促进区域科技与创新发展。

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