50青年参加半年挑战 探讨人类与动物共存课题

本地50多名青年一起参加六个月的挑战活动，通过讲座、工作坊、实地训练以及举办宣传活动等去探讨人类与野生动物的共存课题。

生物多样性之友论坛（Biodiversity Friends Forum）今早在植物园展开生物多样性挑战活动，探讨人类与野生动物的共存课题，吸引超过50名年龄介于16岁至30岁的青年参加。

生物多样性之友论坛是生物多样性圆桌会议的青年团，在去年8月12日首次举行论坛，收集意见以及探讨方法去设立一个充满活力的社会自发组织来支持我国的生物多样性。而生物多样性圆桌会议则是由超过20个参与本地生物多样性话题的非政府组织机构以及国家公园局等政府机构组成。

挑战活动会持续六个月，参与者通过讲座、工作坊、实地训练以及举办宣传活动等去了解管理人类与野生动物相互作用的相关因素，建立批判性思维，成为提倡野生动物与人类和平共处的大使等。

活动的重点学习和观察水獭，猕猴，野猪，海龟和麝貓（civets)五种野生动物。

参与者在活动期间的讨论课题，将有机会在政府拟议政策时作为参考。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞在活动上致辞指出，新加坡土地资源稀缺、人口稠密、又是一个都市国家，需要很好的城市规划，同时又需要保护大自然生态，因而迈向生物多样性的发展方向尤其重要。

他呼吁活动的所有参与者付诸于行动，提高身边朋友关于野生动物共存的意识，想办法去配合科技把这个概念推广到更大的社区，让国人珍惜生物的生物多样性。

免费试阅14天