公众小组向政府提出对抗糖尿病多方面建议

由社会各阶层人士组成的公众讨论小组今早向政府提出预防和控制糖尿病的建议，从个人、社区、政策、医疗体系各方面对抗糖尿病。

这个讨论小组是以公民审议团的形式组成。在个人层面，审议团成员建议在日常生活中方便国人养成健康的习惯。

这包括展开公民主导运动 #drinkplainwater（#喝白开水），让人更容易喝到白开水，减少摄取液体卡路里，以及鼓励国人每天爬楼梯，而不只是在平地上步行。

宣传方面，审议团建议从多方面推广健康饮食的重要性。例如，向消费者和小贩推广现有的"我的健康餐盘"准则，以及透过广告战略提高国人对食品选择、健康饮食守则和购买行为的意识。

教育方面，在学校里提高学生对健康食品的意识，并鼓励他们健康饮食，以及参考导致第二型糖尿病的饮食成因，进而改善学校食堂售卖的食品。

政策和医疗体系方面，审议团分别建议提高慢性疾病控制计划可使用的保健储蓄额度，以及提升医疗业者的沟通技巧和同理能力，好让他们在诊所里更有效地鼓励病患控制病情。

卫生部高级政务部长许连碹博士今早出席公民审议团的总结说明会。她说，她会把这些建议交由卫生部仔细研究，在三个月内做出回应。

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