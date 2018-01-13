关爱新加坡行动 推出至今有超过100万国人投身义工行列

关爱新加坡行动前年11月推出至今，已有超过100万名国人响应号召，投身义工行列。当局今天推出手机应用，希望透过温馨小故事鼓励更多人加入，同时提供更多资讯让国人了解如何帮助有需要社群。

李显龙总理今天在首次主办的关爱新加坡嘉年华上致辞并分享上述数据时指出，很多在社区里默默为他人伸出援手的男女老少可鼓励更多人加入义工行列。

李总理也说，为了他人做好事、照顾弱势和有需要的社群、加深对彼此的责任感，将能帮助国人打造更美好的家园。所有国人都为关爱社会尽一分力，大家也能享有更强大的社会支持。

李总理说，我国的先辈早年就是这样建造了今天的新加坡。这些大多来自中国、印度等国家的先辈是为了追求更好的生活来到新加坡。他们必须相互扶持与帮助。

李总理说，当中较为成功者就透过建造医院、学校、宗教场所等回馈社会。就连生活不富裕的也下定决心要帮助其他来到本地的移民。 “大家都明白，集合大家的力量总比孤军奋战来得强。”

这也就是关爱新加坡行动希望协助达到并秉持的精神。

李总理希望上述行动能协助打造一个充满关爱，没人被落在后面的社会。

关爱新加坡行动由国家福利理事会和全国志愿服务与慈善中心联合推动，首届嘉年华今天在淡滨尼天地举办。嘉年华参与者包括28个社会企业、社会服务机构、公务机构及企业伙伴组成的“The Good Market”市集。

公众可向这些机构了解如何能为有需要的人伸出援手。国人也可透过关爱新加坡行动手机应用了解社区里有哪些不同的需要以及如何能伸出援手。

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