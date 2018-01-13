新的乐龄安全区或增设社区空间

（早报讯）有较多年长人口的住宅区日后在增设亲乐龄公路设施的同时，部分路段也可能转化为社区空间，让年长者走累了可在绿荫下歇脚或做休闲活动。

陆路交通管理局答复《联合早报》询问时透露，正探讨为乐龄安全区（Silver Zone）增设新的公路安全设施，包括把部分路段改建为社区空间，为行人提供更多步行空间，也增设座位让年长者歇脚。

陆交局从2014年起在年长者比率较高的住宅区设乐龄安全区，根据各地情况改进公路设施，包括在路口竖立告示牌以区分安全区、提醒驾车者把车速减至每小时40公里、设置路隆使车辆放慢车速、增设安全岛让年长者分段过马路等。

至今已有15个乐龄安全区，陆交局不久前为另10个地点的安全区工程招标，计划是要在2023年底前，在全岛设有50个乐龄安全区。

剩余25个地点将在日后公布，其中一些地点的部分路段或改建为社区空间，有关细节正在研究中。

一些已完工或施工中的乐龄安全区，其实已把车道改为行人使用的空间。

例如位于联邦通道的安全区，就首次把部分路段从原先的双向交通改为单向通行，方便行人过马路，已停用的车道将用来加宽人行道。

这条路段的车速限制也从每小时50公里调至40公里。从联邦道开往女皇大道的车辆，得绕道联邦弯，多驶约360米的路。

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