西南社理会与惠普推出电子垃圾回收计划

（早报讯）又一电子科技巨头加入电子垃圾回收计划，进一步推动本地电子垃圾再循环风气。

西南社区发展理事会与跨国科技企业惠普（HP）合作，向区内学校收集不再使用的电子产品，同时鼓励居民把电子垃圾放在设于邻里各个角落的电子垃圾回收箱中。

合作计划为期一年，并希望收集约一万台用过的电脑、手提电脑和电脑屏幕。

西南区市长刘燕玲今早参加“全面环保在西南”（Clean Up South West）活动时说：“电子产品推陈出新，导致电子垃圾数量增加，因此，我们有必要教育和鼓励人们有关电子垃圾再循环的重要性，而这个公共教育工作也变得十分迫切。”

在这之前，西南区参与了全国电子垃圾再循环（REcycling Nation's Electronic Waste，简称RENEW）计划，电信公司星和（StarHub）、敦豪速递（DHL Express）和电子废品再循环公司伟翔（Tes-Amm）合作，在全岛不同地点设置电子垃圾回收处，包括学府、购物中心、主要政府大楼、办公楼和民众俱乐部等。

去年，新电信和新邮政也携手推出本地最大的电子垃圾回收计划，公众可把不再使用的手机和上网设备，通过邮筒邮寄或放置在特定邮局、新电信零售店和特许零售商的回收桶回收。

我国每年制造超过6万吨电子垃圾，半数属家电和家用资讯科技产品，另一半则是商业和工业厂商丢弃的资讯通信科技设备。

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