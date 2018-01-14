今年来新出席亚细安会议各国代表 将获赠多种具本地特色纪念品

（早报讯）从加入新加坡文化与景点设计元素的围巾、领带和头巾，到本地辣椒螃蟹口味的曲奇饼，今年到访新加坡参与亚细安经济共同体一系列会议的各国代表，将收到多种在本地制造的独特纪念品。

新加坡今年担任亚细安轮值主席国，贸工部主要从本地美食、文化遗产及人才等三个方面，筛选了超过30个由本地社会企业、品牌与设计师制作的产品，作为赠予各国代表的纪念品。

其中，Binary Style所设计含有新加坡元素的手帕会是一些会议上的欢迎礼，亚细安经济共同体会议上来自贸工部及旗下法定机构的约140名联络官也将戴上该品牌的围巾、领带与头巾。

品牌创办人之一珊迪（Santhi Tunas，43岁）受访时说，她从品牌现有的“新加坡故事”系列中超过30个不同的围巾设计，精心选出四个设计，并将它们也制作成领带与头巾。这四个设计分别展现的是新加坡河的驳船、红头巾、五石子与其他怀旧游戏，以及中峇鲁住宅区。

珊迪解释，这四个设计的颜色较鲜艳，同时展示了新加坡的多元文化与景点，可成为联络官与亚细安各国代表交流的话题之一。

另外，由食品公司The Cookie Museum约两年前研制的本地首个辣椒螃蟹口味曲奇饼，也将是今年四个亚细安经济部长会议上分发给各国代表的纪念品之一。

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