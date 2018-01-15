个人代步工具违例者罚款加重 罗央通道两小时11人被取缔

个人代步工具违例者从今天起须支付更高罚款或被控上法庭，活跃通勤执法小组今早在高峰时段到罗央通道黑区展开执法行动，短短两小时内有11名违例者被取缔。

随着在公路上骑驶个人代步工具的违例行为层出不穷，陆路交通管理局早前宣布，从今天起，在公路上使用电动踏板车等个人代步工具的违例者，初犯的罚款将加重至少两倍。在快速公路上骑行者更会被控上法庭，不再允许以罚款销案。

当局在刚过去一年里，每月平均取缔40个在公路上使用个人代步工具的骑士，比2016年每月平均34个多出近两成。去年1月至9月，涉及个人代步工具的意外约有110起。

根据新的罚款机制，在包括组屋区内的小路违例使用个人代步工具，初犯者的罚款将提高到300元；在车流量较繁忙的主要道路上骑行的违例者罚款提高到500元，在快速公路上骑行则会被控上法庭，调查期间，代步器材也会被扣押。

记者今早在罗央通道黑区观察执法行动，有10多名个人代步工具违例者被执法人员拦下，一律都是在马路上骑行的电动踏板车使用者。

陆交局也宣布从下个月1日起推出面向脚踏车和个人代步工具使用者的安全骑行课程（Safe Riding Programme）。课程为时90分钟，教导参与者熟悉现有条例，以及如何在不同的情况下安全骑行。

陆交局计划在民众联络所、学校、客工宿舍等地举办课程。明年2月前报名者可免费上课，被发现鲁莽行驶的违例者也须参加课程并缴付课程费用。

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