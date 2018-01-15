本地科学与科技领域中 女性雇员只占25%

本地从事科学与科技相关行业的雇员中，只有25%是女性，每年报读本地大学科学与科技课程的女性人数也低于约40%。当局认为我国需鼓励更多年轻女性加入数理工科领域，并协助她们在这些岗位上持续发展。

总理公署部长兼人力部和内政部第二部长杨莉明今早在首个“女性与科技领域就业论坛”致辞时，透露上述观点。

“女性与科技领域就业论坛”由新加坡科技与设计大学和“科技领域女性小组”（WIT@SG）联合举办，主要探讨科技与设计领域能如何吸引女性加入，并确保她们能在工作岗位上持续发展。

担任论坛嘉宾的杨莉明致辞时透露，在科学与科技领域中，每四名雇员中只有一名是女性，而这个比例在过去十年来几乎没有上升。尤其在IT专业人员中，女性人数虽自2011年起已增长约10％，但这还不到男性人数增长的一半。

她也指出，每年报读本地大学科学与科技课程的女性停留在3300人左右，这个比例也低于约40％。

针对这个现象，杨莉明表示，新加坡目前正发展成智慧国，新兴产业及职业都需要来自科学与科技背景，拥有相关专业技能的人才，因此本地若没有足够女性得到相关培训并加入这些领域，对本地社会是一大损失。

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