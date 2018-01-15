本地卷发器、直发器和修发器须贴有安全标志

即日起在本地出售的卷发器、直发器和修发器，必须贴有安全标志才能在市面上推出。

标新局修改保护消费者（安全规格）条例，以更有效地管制市面上的新产品，新条例今天起生效。

在新条例下，受管制的产品类别扩大，涵盖新产品如卷发器、直发器和修发器。这些产品即日起必须贴有安全标志（SAFETY Mark）才能在本地出售。

在修改后的条例下，受管制产品的名单也简化。当局把过时的产品除名或重新归类，使名单从45类产品减至33类。这包括将音响产品及激光影碟（laser disc）等重新归为“音响与录像产品”；已过时的录像带播放机和流动分离式冷气机（mobile split air conditioner）则从名单中除名。

条例修改后，受管制产品也采取分级框架，存在不同风险的产品将有不同评级。被评为低风险的受管制产品，往后只须供应商提供符合性声明（Supplier's Declaration of Conformity），就能登记货物。这与之前须由第三方合格评定机构发出合格证书才能登记货物的做法相比，有助商家省时省钱。

另外，经修改的合格评定条例，也让从欧盟进口产品的本地供应商，在选择欧盟合格评定机构测试产品时更灵活。

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